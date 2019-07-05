ЗВЕЗДЫ

Отдых в Швейцарии: Земфира составила компанию Литвиновой с дочерью

Поклонники узнали знаменитую певицу по голосу в ролике, размещенном в соцсети.

Отдых в Швейцарии: Земфира составила компанию Литвиновой с дочерью
Рената Литвинова Фото: Globallookpress.com

У российского режиссера и актрисы Ренаты Литвиновой совсем взрослая дочь Ульяна. Кинодеятель проводит с ней много времени и не стесняется в публичном выражении любви и восхищения.

В последнее время в личном аккаунте актрисы в Instagram преимущественно фото и видео вместе с Ульяной. Очевидно они решили провести вместе небольшой отпуск в Швейцарии и посещают интересные культурные мероприятия. Так, например, на днях Литвинова с дочерью были на концерте знаменитого Тома Йорка, солиста группы Radiohead.

Но выяснилось, что семейный отдых проходит не совсем в узком кругу. В соцсетях режиссера недавно появился ролик, где они с Ульяной идут по мосту, собираясь на концерт, каблук девушки застревает, и они вынуждены остановиться. Голос оператора за камерой начинает их подбадривать и становится ясно, что это Земфира.

Поклонники сразу определили, кто снимал Литвинову с дочерью и пожелали всем отличного семейного отдыха. Они также отметили, что Земфира несомненно не могла пропустить концерт Йорка, так как он является одним из ее кумиров.

«о, узнаю голос за кадром», «Конечно, как же Земфира пропустила бы Radiohead», «Какое прекрасное видео, теплый семейный отдых», «Рената, хорошего вечера! Земфире пламенный привет».

Стоит отметить, что Литвиновой и Земфире давно приписывают романтическую связь, но обе этого не подтверждают. Впрочем ни та ни другая не скрывает, что им очень комфортно в общении друг с другом, и они прекрасно работают вместе.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездЗемфираРената ЛитвиноваУльяна Добровская

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Отдых в Швейцарии: Земфира составила компанию Литвиновой с дочерью
Интересно?
Поделись с друзьями: