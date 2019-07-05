Отдых в Швейцарии: Земфира составила компанию Литвиновой с дочерью

У российского режиссера и актрисы Ренаты Литвиновой совсем взрослая дочь Ульяна. Кинодеятель проводит с ней много времени и не стесняется в публичном выражении любви и восхищения.

В последнее время в личном аккаунте актрисы в Instagram преимущественно фото и видео вместе с Ульяной. Очевидно они решили провести вместе небольшой отпуск в Швейцарии и посещают интересные культурные мероприятия. Так, например, на днях Литвинова с дочерью были на концерте знаменитого Тома Йорка, солиста группы Radiohead.

Но выяснилось, что семейный отдых проходит не совсем в узком кругу. В соцсетях режиссера недавно появился ролик, где они с Ульяной идут по мосту, собираясь на концерт, каблук девушки застревает, и они вынуждены остановиться. Голос оператора за камерой начинает их подбадривать и становится ясно, что это Земфира.

Поклонники сразу определили, кто снимал Литвинову с дочерью и пожелали всем отличного семейного отдыха. Они также отметили, что Земфира несомненно не могла пропустить концерт Йорка, так как он является одним из ее кумиров.

«о, узнаю голос за кадром», «Конечно, как же Земфира пропустила бы Radiohead», «Какое прекрасное видео, теплый семейный отдых», «Рената, хорошего вечера! Земфире пламенный привет».

Стоит отметить, что Литвиновой и Земфире давно приписывают романтическую связь, но обе этого не подтверждают. Впрочем ни та ни другая не скрывает, что им очень комфортно в общении друг с другом, и они прекрасно работают вместе.