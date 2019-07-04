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Рудковская отведала пудинг с черной икрой на показе Dior

Модный дом устроил роскошный ужин в одном из старейших парков Парижа.

Рудковская отведала пудинг с черной икрой на показе Dior
Яна Рудковская. Фото: globallookpress

Яна Рудковская не могла пропустить Неделю моды в Париже. Продюсер поддержала российского дизайнера Ульяну Сергеенко. Также звезда посетила показы Chanel, Elie Saab и, конечно же, Dior. С последним брендом Рудковская давно дружит и даже участвует в фотосессиях в качестве модели.

После показа представители Dior пригласили гостей на званый ужин. Длинный стол на сотню человек расположился в саду Тюильири. Один из старейших садов Парижа заменил модному дому ресторан.

На светский выход Яна Рудковская выбрала платье любимого бренда. Золотисто-черное платье подчеркнуло хрупкую фигуру бизнесвумен. Вечерний наряд продюсер дополнила модной сумкой-седло.

Также Рудковская похвалила арт-директора Dior Корделию де Кастеллан за ужин высочайшего класса. Стол был украшен фруктами, розами и мхом. На тарелке перед Рудковской чередовались закуски французской кухни. Продюсер, к примеру, отведала пудинг из яйца с черной икрой, украшенный цветком.

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DiorНеделя моды в ПарижеЯна Рудковская

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Рудковская отведала пудинг с черной икрой на показе Dior
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