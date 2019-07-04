Не святая: Кейт Миддлтон перебирала с алкоголем на студенческих вечеринках

Кейт Миддлтон пришлось нести домой на руках после того, как она перепила на студенческой вечеринке. Об этом рассказала ее соседка по общежитию в документальном фильме. По ее словам, Кейт «напилась до бесчувствия».

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Это произошло, когда герцогиня Сассекская училась в университете. Хелен МакЭрдл, которая жила рядом с комнатой Миддлтон, в докленте «Принц Уильям в свои тридцать» добавила, что Кейт была не единственная, кто позволял себе спиртное.

«Я помню, что Кейт внес в комнату один из итонских мальчиков, потому что она не могла идти и была пьяна до бесчувствия, впрочем, как и мы все на этой неделе», — рассказала она.

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Именно в стенах общежития Кейт и познакомилась с принцем Уильямом, после чего их дружба переросла в любовь.

МакЭрдл также припомнила похожую историю с герцогом Кембриджским.

«В другой раз я помню, как Уильям, возвращаясь домой — кажется, после празднования окончания сессии — свалился в куст около университетского общежития и охранникам пришлось его оттуда извлекать», — цитирует женщину Express.