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Не святая: Кейт Миддлтон перебирала с алкоголем на студенческих вечеринках

Друзьям будущей жены принца Уильяма однажды пришлось нести ее домой на руках.

Не святая: Кейт Миддлтон перебирала с алкоголем на студенческих вечеринках
Кейт Миддлтон повеселилась на студенческой вечеринке. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Кейт Миддлтон пришлось нести домой на руках после того, как она перепила на студенческой вечеринке. Об этом рассказала ее соседка по общежитию в документальном фильме. По ее словам, Кейт «напилась до бесчувствия».

Это произошло, когда герцогиня Сассекская училась в университете. Хелен МакЭрдл, которая жила рядом с комнатой Миддлтон, в докленте «Принц Уильям в свои тридцать» добавила, что Кейт была не единственная, кто позволял себе спиртное.

«Я помню, что Кейт внес в комнату один из итонских мальчиков, потому что она не могла идти и была пьяна до бесчувствия, впрочем, как и мы все на этой неделе», — рассказала она.

Именно в стенах общежития Кейт и познакомилась с принцем Уильямом, после чего их дружба переросла в любовь.

МакЭрдл также припомнила похожую историю с герцогом Кембриджским.

«В другой раз я помню, как Уильям, возвращаясь домой — кажется, после празднования окончания сессии — свалился в куст около университетского общежития и охранникам пришлось его оттуда извлекать», — цитирует женщину Express.

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Алкогольное опьянениеБританская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостиПринц Уильям

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Не святая: Кейт Миддлтон перебирала с алкоголем на студенческих вечеринках
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