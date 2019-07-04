Принц Гарри посадит сына на пони, как только тот научится ходить

Герцог Сассекский является заядлым игроком в поло, поэтому для него важно, чтобы и Арчи впоследствии занимался верховой ездой.

Принц Гарри обожает играть в поло и старается посещать все матчи. Пропустить турнир в Италии его не заставило даже рождение сына — он улетел в Рим буквально через пару дней после рождения сына.

В скором времени ему предстоит принять участие еще в одном матче вместе со своим братом, принцем Уильямом.

Королевский эксперт Кэти Николь рассказала, какое влияние окажет любовь к спорту на отцовство Гарри. Она побеседовала с несколькими друзьями герцога Сассекского. Они рассказали о его далеко идущих планах в отношении сына.

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Оказалось, что Гарри намерен посадить Арчи на пони сразу же, как только тот научится ходить. «Я сидела с несколькими друзьями Гарри, и они сказали мне, что он хочет научить сына ездить на пони, как только тот пойдет», — рассказала специалист.

Оба принца — Гарри и Уильям — являются членами клуба по игре в поло Billingbear Polo в Беркшире и примут участие в игре, которая состоится 10 июля.

Пока неизвестно, будут ли они играть в одной или разных командах и будут ли их сопровождать жены — Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Это будет первое мероприятие с прошлогодней октябрьской конференции по защите природы, когда королевские особы появятся на публике как братья, пишет Express.