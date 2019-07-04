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22-летняя дочь Мадонны начала подготовку к скорой свадьбе

Звездная мама полностью одобрила выбор Лурдес.

22-летняя дочь Мадонны начала подготовку к скорой свадьбе
Певица Мадонна. Фото: globallookpress©Wiese/face to face

Дочери Мадонны Лурдес исполнилось 22 года. Девушка уже задумалась о том, чтобы создать семью, и собирается выйти замуж за своего бойфренда, фотографа Джонатана Апулию, с которым она встречается два года.

В отличие от своей звездной матери, Лурдес не хочет связывать жизнь с шоу-бизнесом и быть всегда на виду. Поэтому отношения с избранником она долгое время держала в тайне от поклонников, о ее скором замужестве также не было официального заявления.

По словам источников в окружении Мадонны, молодые люди очень любят друг друга. Исполнительница уже одобрила выбор дочери, а Джонатан познакомил ее со своей мамой Лорой, которая живет в Огайо. Правда, часто общаться с семьей жениха наследницы Мадонна вряд ли будет, так как разница в образе жизни с родными Джонатана слишком велика.

«Все уверены, что они просто идеально подходят друг другу, несмотря на все различия», – цитирует инсайдера Radar Online.

Напомним, Лурдес Мария Чикконе-Леон редко появляется на светских мероприятиях, но поклонники отмечают, что на редких снимках папарацци бойфренд выглядит намного младше нее.

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22-летняя дочь Мадонны начала подготовку к скорой свадьбе
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