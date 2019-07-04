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Моисеев планирует встретиться с друзьями на фестивале Вайкуле

Артист будет отдыхать в Юрмале до конца лета.

Моисеев планирует встретиться с друзьями на фестивале Вайкуле
Борис Моисеев. Фото: globallookpress

Девять лет назад Борис Моисеев пережил инсульт, из-за которого он частично парализован. После длительного лечения певец вышел на пенсию, путешествует по миру и старается наслаждаться жизнью. На связь с корреспондентом портала Telprogramma.pro вышел друг и арт-директор артиста Сергей Горох, который рассказал о здоровье звезды.

«Я бы не сказал, что заметны какие-то улучшения. Он стабильно находится в том состоянии, которое у него есть», — пояснил Сергей Горох.

По словам директора, Борис Моисеев весело проводит время. Юбилей певца отпраздновали в Майами, а через некоторое время приехали в Юрмалу. Сейчас там же отдыхает Игорь Николаев с семьей и Алла Пугачева с Максимом Галкиным.

Борис Моисеев. Фото
Моисеев отдыхает в компании друзей в Юрмале. Фото: instagram.com/bmoiseevpro/

Борис Моисеев намерен встретиться с Лаймой Вайкуле. Вместе с друзьями певец отдохнет на фестивале «Рандеву», который начнется 18 июля. По словам Сергея Гороха, за певцом приглядывает горничная и он сам, поэтому за здоровье артиста не стоит беспокоиться.

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Борис МоисеевинсультСергей Горохсостояние здоровья

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Моисеев планирует встретиться с друзьями на фестивале Вайкуле
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