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Джессика Альба заявила о пережитых домогательствах в Голливуде

38-летняя актриса стала героиней обложки августовского номера британского Cosmopolitan.

Джессика Альба заявила о пережитых домогательствах в Голливуде
Джессика Альба стала героиней обложки Cosmo. Фото: instagram.com/jessicaalba/

Британский журнал Cosmopolitan опубликовал анонс августовского номера. Лицом обложки стала Джессика Альба. Кроме этого, в Сети были выложены фрагменты из интервью звезды.

В нем 38-летняя актриса рассказала о неравенстве женщин и сексуальных домогательствах на «фабрике грез». Альба отметила, что ей тоже пришлось пройти через это и она делала все возможное, чтобы отстаивать свои права.

Джессика призналась, что многих актрис в Голливуде унижали, поступая с ними нечестно и непорядочно. Ей приходилось выкладываться на полную катушку, в то время как мужчины-актеры по сравнению с ней били баклуши. К счастью, для нее это все в прошлом.

Альба также рассказала, что ей пришлось пройти и через сексуальные домогательства.

Чтобы меньше привлекать к себе внимание, она одевалась «под мальчика», вела себя агрессивно, употребляла нецензурную лексику и подбирала себе в друзья тех, кто мог дать сдачи. Поэтому к ней стали бояться подходить.

Она также отметила, что никогда не хотела быть «девушкой Брюса Уиллиса», так как хотела, чтобы к ней относились с не меньшим уважением, чем к «крепкому орешку».

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Джессика Альбадомогательствасексуальные домогательства

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Джессика Альба заявила о пережитых домогательствах в Голливуде
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