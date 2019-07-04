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Айза Анохина поделилась подробностями конфликта с мужем

Блогер хочет сохранить семью ради детей.

Айза Анохина поделилась подробностями конфликта с мужем
Айза Анохина серьезно поругалась с мужем. Фото: Instagram@aizalovesam

Четыре года назад Айза Анохина вышла замуж в Лас-Вегасе. Блогер и ее избранник Дмитрий воспитывают сына Элвиса и старшего сына Айзы Сами — его отцом является рэпер Гуф. Накануне девушка призналась, что в ее семейной жизни начались проблемы.

Супругу Анохиной исполнилось 40 лет. Поздравляя Дмитрия в Instagram с юбилеем, она рассказала, что еще пару дней назад не собиралась этого делать из-за ссоры. Эмоции в этом конфликте просто зашкаливали. Она не могла общаться с мужем спокойно даже пять минут, у нее даже появлялось желание «сломать ноги» или «выколоть глаза» мужчине.

Впрочем, сейчас гнев утих. Светская львица не стала скрывать, что продолжает любить Дмитрия, и твердо намерена не дать семье развалиться ради детей.

«Остается лишь верить в чудо и становиться лучше! Не для друг друга, а для нас же самих и наших мальчиков, для которых мы являемся кумирами», – пишет Анохина.

Ранее блогер сообщила, что Алексей Долматов отказывается платить алименты на их общего ребенка. По словам Айзы, денег от рэпера она никогда не требовала, но однажды возникла ситуация, когда очень потребовалась финансовая помощь. Обратившись к Гуфу, девушка услышала, что теперь за все должен платить ее новый мужчина.

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Айза АнохинаГуфДмитрий Анохин

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Айза Анохина поделилась подробностями конфликта с мужем
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