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«С иконой»: Водянова встретила Селин Дион на модном показе в Париже

Модель облачилась в наряд пудрового оттенка, а певица предпочла надеть платье с перьями.

«С иконой»: Водянова встретила Селин Дион на модном показе в Париже
Наталья Водянова. фото: instagram.com/natasupernova/

Во Франции не так давно стартовала Неделя моды. По этой причине в Париж съехались как отечественные, так и зарубежные звезды. Ни одного показа не пропускает Яна Рудковская. Также не раз была замечена на светских мероприятиях и Наталья Водянова. Модель любит привлекать к себе внимание с помощью ярких образов. Так, недавно на показе в Люксембурге девушка появилась в мятном пиджаке, блузке, широких шортах с перьями и сапогах-чулках.

Так как Водянова живет в столице Франции, она в день успевает порой посетить несколько мероприятий. Модель всегда поддерживает своих соотечественниц. На показе Ульяны Сергеенко она сидела в первом ряду. Ее всегда можно увидеть и на показах известных модных домов, так как со многими модельерами девушка не просто сотрудничает, но и дружит. 3 июля Наталья пришла насладиться новой коллекцией одежды от Valentino.

Увидеть новые творения креативного директора Пьерпаоло Пиччоли пришли такие знаменитости, как Гвинет Пэлтроу, Хайди Клум и Том Каулитц, Наоми Кэмпбелл. На этот раз Водянова облачилась в пудровый наряд в стиле ретро с бантом и принтом на груди, длинными рукавами-фонариками и плиссированной двухцветной юбкой. Нежный образ она дополнила крупными серьгами.

Селин Дион, которая в последнее время эпатирует публику несуразными нарядами, на этот раз надела белое мини-платье с перьями, позволившее певице продемонстрировать ее стройные ноги. Наталье посчастливилось столкнуться с артисткой на мероприятии и сделать с ней фото. «С иконой», — подписала она снимок. Напомним, что Селин Дион 51 год. За последние годы она сильно похудела. Несмотря на то, что певица редко выступает, по итогам 2018 года она заняла девятую позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц мира-2018 в рейтинге Forbes.

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«С иконой»: Водянова встретила Селин Дион на модном показе в Париже
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