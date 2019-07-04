Жасмин пожаловалась на проблемы с воспитанием младшего сына

Сара Манахимова, более известная под псевдонимом Жасмин, не только талантливая певица, но и многодетная мама. У артистки есть взрослый сын Михаил от первого брака и малыши Маргарита и Мирон от второго.

На днях артистка пожаловалась, что ей не удается приучить трехлетнего Мирона убирать за собой игрушки. Она рассказала, что сын раскидывает машинки по всей детской и не соглашается потом раскладывать их по местам. Жасмин подчеркнула, что с дочерью у нее не было подобной проблемы.

«Маргаритка у меня девочка сознательная, у нее везде порядок? С ней в детстве у нас был ритуал уборки в ее комнате: раз мы идем спать, наши игрушки тоже хотят спать, поэтому их нужно аккуратно расставить по полочкам, чтобы они поспали и утром снова захотели с нами играть», — написала певица.

Она добавила, что сама из восточной семьи и с детства приучена к выполнению домашних обязанностей без напоминаний, однако не может понять, как донести это до сына.

«Но ведь и мальчиков нужно приучать к аккуратности? Мирон у меня всегда поддается на игру «давай соберем игрушки на скорость, кто быстрее», результат есть, но посыл такой игры не вполне правильный», — констатировала Сара.

В комментариях поклонники предположили, что дело действительно может быть в слишком маленьком возрасте Мирона, вдобавок, по мнению подписчиков, мальчиков в принципе сложнее приучить к аккуратности.