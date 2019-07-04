Тина Канделаки предупредила о вреде гаджетов в семье

Гаджеты давно стали неотъемлемой частью жизни человека. У современного жителя мегаполиса в телефоне может быть собственная вселенная — рабочие и личные контакты, деловая переписка, проекты, развлечения.

Телеведущая Тина Канделаки негативно высказалась насчет зависимости от цифровой техники, отметив, что у них в семье есть время, когда нужно во что бы то ни стало отложить телефон и посвятить время близким.

«Мои дети очень чутко реагируют на повсеместную зависимость людей от смартфонов и настаивают, что во время семейных обедов наши гаджеты всегда должны лежать в стороне», — написала Тина.

По ее словам, люди практически одушевляют свои гаджеты, а они тем временем поглощают все больше нашего времени. Она выразила уверенность, что уже к к 2025 году количество гаджетов еще больше увеличится.

«Так что привычка устраивать себе детокс от гаджетов позволит нам держать голову выше волны новейших изобретений, которая неизбежно грядет, меняя до неузнаваемости нашу реальность», — заключила Канделаки.

Поклонники согласились с ведущей, отметив, что заставляют детей меньше времени проводить «уткнувшись носом» в экран, однако им самим часто не хватает силы воли на подобный шаг со своей стороны.