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Краско раскрыл причины расставания с третьей супругой

С Натальей Вяль актер жил на протяжении десяти лет.

Краско раскрыл причины расставания с третьей супругой
Наталья Вяль родила Краско двух прекрасных сыновей/globallookpress.com

Актер Иван Краско в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, почему распался его брак с художником по костюмам Натальей Вяль. Девушка на 47 лет моложе актера. Пара была счастлива на протяжении десяти лет и на свет от этого союза появились двое сыновей – Иван и Федор.

Иван Краско
Иван Краско расстался с третьей супругой, но потом снова помирился/globallookpress.com

Как отметил Иван Краско, поначалу в их отношениях все было прекрасно. На свет появились дети, а потом супруга начала раздавать интервью, в которых говорила, что разочаровалась в актере. «Она говорила, что никогда меня не любила. Но я ей сказал: «Посмотри на этих двух прекрасных сыновей. Это же дети любви!» — заявил актер.

Как сказал Краско, его старший сын Андрей, известный актер, скончавшийся в 48 лет от острой сердечной недостаточности, застал только старшего сына Ивана. «Когда он первый раз увидел Ваню, которого я вел за ручку, то сел на тротуар и стал хохотать. При этом он повторял: «Краско! Краско!» Я его спросил, почему он смеется. Он ответил, потому что весь театр сомневался, что это его дети», — сказал Иван Краско.

По его словам, в какой-то момент у Натальи Вяль вспыхнули чувства к прежней своей любви, и она решила уйти к этому человеку. «Я спросил ее — не ошибается ли она. Я не стал за нее бороться. Она свободный человек», — сказал Краско. Интересно, что не так давно актер вернулся к Наталье Вяль. Сейчас они снова вместе.

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Андрей КраскоИван КраскоНаталья ВяльПрограмма "Судьба человека"

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Краско раскрыл причины расставания с третьей супругой
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