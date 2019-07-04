Мама Егора Крида намекнула на желание стать бабушкой

Известный рэп-исполнитель Егор Крид на днях отпраздновал свое 25-летие. Поздравить исполнителя с юбилеем пришли, конечно, не только друзья, но и родные. На вечеринку, организованную в ярком гавайском стиле, прибыли родители и сестра именинника. Отец и мать по очереди обратились к Егору с теплыми словами. Каждый из них произнес очень трогательную речь.

больше по теме В Сети появились снимки поцелуя Егора Крида и Юлии Александровой Поклонники с удивлением увидели снимки.

Николай Булаткин отметил, как быстро летит время. Кажется, совсем недавно его супруга Марина родила ему сына, а сейчас они отмечают 25 лет с этого счастливого момента. Отец пожелал наследнику не останавливаться на достигнутом и всегда стремиться вперед.

«Песня, музыка, вдохновение всегда тебя окружали. И это большое счастье, сынок», — высказался Булаткин-старший.

А мама Крида и вовсе произносила свое поздравление со слезами на глазах. Она пожелала сыну найти, наконец, свою вторую половинку, хоть это и может оказаться нелегко.

«Желаю тебе создать такую же счастливую семью и подарить нам внуков», — сказала Марина Булаткина.

Видео с вечеринки рэпер опубликовал на своем YouTube -канале «Егор Крид». Судя по кадрам, певец был очень растроган словами родителей и едва сдерживал эмоции. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, помимо родственников коллегу по сцене пришли поздравить многие российские звезды. В их числе были Пригожин и Валерия, Филипп Киркоров, Эмин Агаларов, Андрей Малахов и другие.