ЗВЕЗДЫ

20 лет семье Бекхэм: Дэвида и Викторию поздравили их дети

Знаменитая пара отметила юбилей со дня свадьбы.

20 лет семье Бекхэм: Дэвида и Викторию поздравили их дети
Дэвид и Виктория Бекхэм Фото: Globallookpress.com

Виктория и Дэвид Бекхэмы — не только красивая и знаменитая пара, но и прекрасный образец настоящей крепкой семьи. На днях супруги отпраздновали ни много ни мало — 20-ю годовщину свадьбы.

Первой мужа поздравила Виктория, собрав в Instagram множество совместных снимков из разных периодов их жизни.

«Сегодня уже 20 лет. Я так сильно люблю тебя, Дэвид», — написала она.

В ответ Бекхэм тоже выложил собранный фотоколлаж с поздравлениями жене. Но самым трогательным моментом стало совместное поздравление от троих сыновей знаменитой пары. 20-летний Бруклин, 16-летний Ромео и 14-летний Круз опубликовали в своих аккаунтах знаменитое фото родителей со свадьбы и поздравили их.

В своих обращениях дети благодарили звездную пару за свое детство и желали им счастья. Самым развернутым стало поздравление от младшего Круза.

«Я поздравляю с годовщиной самых удивительных маму и папу на свете. Вы для меня целый мир, вы даже не представляете, как много значите для меня. Спасибо за все волшебные моменты вместе, я очень вас люблю», — написал подросток.

Средний брат не удержался и подколол Круза в комментариях, сделав подпись: «Кажется, ты сделал скриншот с фотографии моего поздравления».

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20 лет семье Бекхэм: Дэвида и Викторию поздравили их дети
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