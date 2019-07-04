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Принц Гарри публично проигнорировал слова Меган Маркл

Герцогине так и не удалось быть услышанной мужем во время футбольного матча.

Принц Гарри публично проигнорировал слова Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Globallookpress.com

Принц Гарри и Меган Маркл — одна из самых обсуждаемых пар во всем мире. Поклонники и хейтеры следят буквально за каждым движением молодых супругов и родителей, чтобы уличить их в неидеальности.

Кажется, недавно им предоставился подобный случай. В Сети появилось видео, на котором Гарри игнорирует свою жену. В ролике показано, что чета герцогов Сассекских сидит и смотрит матч «Нью-Йорк Янкиз» и «Бостон Ред Сокс». Во время игры Меган наклоняется к Гарри и что-то ему говорит, однако супруг никак не реагирует на это.

Стоит напомнить, что похожая ситуация уже имела место на знаменитом параде Trooping the Color в минувшем месяце. Тогда, стоя на балконе, герцогиня так же попыталась обратиться к мужу, но он, не глядя в ее сторону, попросил ее повернуться.

Тем не менее, в случае со спортивным матчем всегда остается вероятность, что на стадионе было слишком шумно, принц был взволнован, болея за любимую команду и попросту не услышал слов Меган.

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Принц Гарри публично проигнорировал слова Меган Маркл
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