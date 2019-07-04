ЗВЕЗДЫ

Ирина Темичева призналась, как однажды упала в обморок от голода

Актриса давно предпочитает вегетарианскую диету, но казуса избежать не удалось.

Ирина Темичева призналась, как однажды упала в обморок от голода
Ирина Темичева Фото: instagram.com/irina.temicheva

Актриса сериала «Свадьбы и разводы» Ирина Темичева всегда выглядит стройной и подтянутой. Знаменитость не скрывает, что следит за своим питанием и занимается спортом, но однажды она попала в неприятную ситуацию.

Как сообщает издание «7 Дней», Ирина на съемках просто потеряла сознание от голода. Она признается, что обморок случился вечером, а ела она в тот день всего раз — рано утром. Она добавила, что второй режиссер пошутил и заявил, что обед она не заработала.

Актриса признается, что ей нравится быть худой и поэтому она продолжает придерживаться режима питания. В частности, она напомнила, что уже много лет не ест мясо и рыбу. Сладкого в рационе звезды практически нет, но иногда она может позволить себе немного шоколада.

Что касается спорта, Темичева отметила, что из всех видов занятий предпочитает бег. При этом идеально, если ей удается совершить пробежку на свежем воздухе возле моря, хотя и городские улицы тоже подходят. Также она посещает бассейн, а для вывода токсинов ходит в баню или сауну.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

диеты звездзанятия спортомИрина Темичева

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ирина Темичева призналась, как однажды упала в обморок от голода
Интересно?
Поделись с друзьями: