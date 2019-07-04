Ирина Темичева призналась, как однажды упала в обморок от голода

Актриса сериала «Свадьбы и разводы» Ирина Темичева всегда выглядит стройной и подтянутой. Знаменитость не скрывает, что следит за своим питанием и занимается спортом, но однажды она попала в неприятную ситуацию.

Как сообщает издание «7 Дней», Ирина на съемках просто потеряла сознание от голода. Она признается, что обморок случился вечером, а ела она в тот день всего раз — рано утром. Она добавила, что второй режиссер пошутил и заявил, что обед она не заработала.

Актриса признается, что ей нравится быть худой и поэтому она продолжает придерживаться режима питания. В частности, она напомнила, что уже много лет не ест мясо и рыбу. Сладкого в рационе звезды практически нет, но иногда она может позволить себе немного шоколада.

Что касается спорта, Темичева отметила, что из всех видов занятий предпочитает бег. При этом идеально, если ей удается совершить пробежку на свежем воздухе возле моря, хотя и городские улицы тоже подходят. Также она посещает бассейн, а для вывода токсинов ходит в баню или сауну.