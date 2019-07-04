Краско заявил, что его измены привели к смерти второй супруги

В студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» актер не стал скрывать перипетии своих отношений с Кирой Петровой.

Актер Иван Краско заявил, что винит себя в смерти своей второй жены Киры Петровой, с которой он прожил сорок лет в браке. Об этом он рассказал в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». По словам актера, в какой-то момент их отношения с женой охладели. У него появилась другая женщина, которая родила ему дочь Марину.

«Жизнь актерская — непростая штука. Нам никак нельзя без любви. Моя новая женщина родила мне Мариночку. Кстати, мой сын Андрюша принял дочку, как свою сестру. Когда Кира Васильевна узнала, то очень сильно расстроилась. Она сказала, что была верна мне всегда, а я предал их любовь. Но я ей сказал, что она для меня все равно лучше всех других женщин. Она ткнулась мне в плечо и заплакала. Тогда я понял, что она простила мне измену», — сказал актер.

больше по теме Краско признался, что дочь отреклась от него и сменила отчество Актер перестал общаться с ребенком от первого брака.

По словам Краско, супруга в душе все равно очень переживала предательство любимого мужчины. Ее смерть стала внезапной и шокировала всех.

«Она пошла за внучкой в школу. Ткнулась в сугроб и умерла. Вот такая внезапная смерть. Мне кажется, она просто никого не хотела обременять своими проблемами, поэтому так тихо ушла из жизни», — рассказал Иван Краско.