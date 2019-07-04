Арбенина поделилась правилами воспитания своих детей

Диана Арбенина через несколько дней отметит 45-летие. Артистка предпочитает не говорить о своей личной жизни. Известно, что она была замужем за лидером группы «Зимовье зверей» Константином Арбениным, но они развелись. Теперь певица воспитывает двоих девятилетних детей, но имя их отца скрывает.

больше по теме Арбенина показала свой загородный дом Андрею Малахову Певица накануне юбилея приняла у себя в гостях известного телеведущего.

Диана на днях стала героиней передачи «Прямой эфир». Она провела экскурсию по своему загородному дому и рассказала Андрею Малахову, что долгое время просто не замечала детей и не думала о них, так как в ее жизни были только тусовки. Но однажды во время вечеринки она опустила глаза и увидела ребенка. «В этот момент включился материнский инстинкт. Я захотела детей. Я помню, что весь вечер за ним наблюдала», — вспомнила певица. По словам девушки, тогда ей было 34 года, а спустя два года она стала мамой.

Марта увлекается футболом и хочет стать оператором, когда вырастет. Артем любит собирать конструкторы и отказывается читать книги. Наследники артистки учатся в школе в одном классе. Арбенина недавно удивилась, когда они сами встали утром и собрались на занятие. Как выяснилось, она не прочь завести еще одного ребенка.

«Я играю открытую музыку — это рок, поэтому для меня чужих детей не бывает. Я в какой-то момент загорелась усыновить ребенка. Я уверена, что с этим справлюсь. Я уверена, что они (дети) будут относиться к этому новому человеку как к родному. Для меня, по сути, разницы нет. Я хочу, чтобы они немного повзрослели лет до 11–12. Если созрею, то возьму», — призналась Арбенина.

По словам звезды, своим наследникам она старается не позволять дома пользоваться гаджетами, только в машине. По словам артистки, она ограждает Марту и Артема от соцсетей. Зато с трех лет ее дочь читает, а сын много играет на улице. «Они больше в мире настоящем и слава богу», — подчеркнула Диана.

Она рассказала, что весь год соблюдала режим. Певица рано вставала, чтобы собрать детей в школу. По признанию артистки, в последний день она умудрилась проспать, но с удивлением обнаружила, что наследников дома нет. Позже водитель ей рассказал, что они вышли из дома в 7 утра, как обычно. Марта не только позавтракала, но и разбудила брата. «Так я думаю, зачем я целый год это делала, вставала так рано?» — посетовала Арбенина.