Диана Арбенина получила первые подарки накануне юбилея

8 июля Диана Арбенина отметит 45-летие. В этот день она даст большой концерт в Москве. А незадолго до дня рождения певица пообщалась с Андреем Малаховым. Она показала свой загородный дом и поведала телеведущему о личной жизни. Артистка воспитывает двойняшек Артема и Марту, которые ходят в школу и много играют на улице. Звезда не исключает, что в будущем усыновит ребенка, но это произойдет через 2 или 3 года.

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Также Арбенина пришла в студию «Прямой эфир», где встретилась с друзьями и коллегами. Она вспомнила, как Григорий Лепс однажды сыграл на барабанах. Это очень поразило певицу. Он оказался в студии и подарил Диане очки с круглыми стеклами и стильной оправой. Певица осталась довольна подарком. «Никому не передари, они золотые», — заверил Лепс.

После этого в студии показали кадры первого интервью девушки, которое она дала в 1998 году вместе с коллегой по группе «Ночные снайперы» Светланой Сургановой. Увидев ролик, певица неприятно удивилась. Она отметила, что «ужасно» выглядела и «несла ахинею» тогда.

Одно время девушки находились в ссоре, но потом помирились и не так давно вместе выступили в Олимпийском. Сурганова тоже пришла на передачу и подарила Арбениной букет белых роз, а также эксклюзивные носки с изображением обложки их альбома «Детский лепет». Подруги крепко обнялись. По словам Дианы, их воссоединение на концерте произошло спонтанно и без всяких репетиций.

Зрители также увидели маму артистки, Галину Фетченкову и отца Сергея Кулаченко. Родители Арбениной развелись, когда ей было 8 лет. Отец звезды вспомнил, что увидел ее потом уже почти взрослой, когда ей было 15 лет. Он поведал, что ставил пластинку Чайковского, когда дочка была маленькой. Арбенина сразу отметила, что ненавидела эту пластинку и долго время не слушала классику, но потом вернулась к такой музыке и полюбила ее заново. Она благодарна родителям за воспитание и за то, что они ей дали.