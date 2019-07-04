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52-летняя Николь Кидман не приемлет уколов красоты

Актриса считает, что есть вещи посерьезнее морщин.

52-летняя Николь Кидман не приемлет уколов красоты
Николь Кидман Фото: Globallookpress.com

Приближается к финалу второй сезон одного из самых популярных ТВ-сериалов последнего времени — «Большая маленькая ложь». Зрители в восторге от великолепно подобранного актерского состава шоу, но больше всего комплиментов досталось персонажу Николь Кидман — Селесте.

У героини непростая судьба: она столкнулась с насилием со стороны самого близкого человека, мужа. Затем супруг погибает и вдова попадает под подозрение полиции, но ей приходится сохранять спокойствие и держать себя в форме ради маленьких сыновей. Поклонники сериала отмечают, что, несмотря на усталость от череды неприятностей, Селеста всегда сногсшибательно выглядит. По сути, эти слова обращены к Николь Кидман.

У самой актрисы судьба сложилась не так трагично, но и на ее долю пришлось немало переживаний. Тем не менее она всегда в отличной форме и уверяет, что не прибегает ни к каким сложным и дорогостоящим косметологическим процедурам.

На днях звезда удостоилась премии на фестивале «Taormina Film Fest» за особый вклад в развитие кинематографа. На церемонии Кидман выглядела невероятно свежо и молодо, и поклонники в соцсетях не поскупились на комплименты в ее адрес. Впрочем, многих волновал вопрос, как ей удается настолько хорошо выглядеть.

Меж тем Николь утверждает, что не делает ничего особенного, лишь не курит, в любую погоду пользуется солнцезащитным кремом и избегает волнений. Кроме того, она не раз упоминала, что не хочет делать себе инъекции ботокса, хотя не осуждает женщин, прибегающих к этой процедуре. Однажды в интервью журналу Marie Claire актриса заявила, что на свете есть проблемы и посерьезнее морщин.

«У моего друга тяжелый ревматоидный артрит, у другого — рак горла, сестра пережила развод», — перечислила Кидман по-настоящему сложные ситуации.

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Николь Кидмансекрет молодости и красоты

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52-летняя Николь Кидман не приемлет уколов красоты
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