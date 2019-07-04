ЗВЕЗДЫ

Валерия с похудевшим Пригожиным выбрали отдых в Исландии

Певица поделилась первым снимком с мужем из отпуска в экзотической стране.

Валерия с похудевшим Пригожиным выбрали отдых в Исландии
Валерия и Иосиф Пригожин отправились в Исландию. Фото: globallookpress.com

Валерия и Иосиф Пригожин отправились в очередную поездку. В этот раз вместо традиционного южного курорта пара выбрала отпуск в северных широтах. В Instagram-аккаунте артистки появился совместный снимок с мужем, сделанный в Исландии.

Супруги сфотографировались на фоне одной из местных достопримечательностей. Как пояснила Валерия, скульптурная композиция под названием «Солнечный странник» символизирует подвиги викингов-мореплавателей.

Но подписчиков певицы заинтересовал не столько памятник героическому исландскому прошлому, сколько внешний вид Пригожина. Многие комментаторы отметили, что продюсер сбросил вес и заметно постройнел, множество комплиментов досталось и самой Валерии.

«Ой, как похудел сильно Пригожин!», «Безумно красивая пара», «Что-то похудел Йосик», «Похудел! Умница. Выглядит лучше, моложе! Молодец», «Валерия, вы из тех женщин которые с годами все краше», – пишут поклонники.

Фото: Instagram@valeriya

Напомним, звездные супруги любят активные виды отдыха. Чтобы сохранять форму, Валерия не только правильно питается, но и занимается самими разнообразными видами спорта. Недавно 51-летняя артистка призналась, что наконец смогла приучить себя и к бегу. Теперь каждое ее утро начинается с пробежки.

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Валерия с похудевшим Пригожиным выбрали отдых в Исландии
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