«Была рождена для великих дел»: Чопра вспомнила о дружбе с Маркл

Неожиданная известность часто подставляет людям подножку. С одной стороны, они получают больше денег и внимания, а с другой — люди, которых они считали друзьями, нередко поддаются зависти и начинают вести себя недостойно.

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Не обошла такая судьба и Меган Маркл. Герцогиня столкнулась с предательством родного отца и некоторых других родственников и друзей, которые с удовольствием рассказывали прессе о ее личных тайнах, обильно перемежая их небылицами. Однако с несколькими людьми Меган удалось сохранить настоящую крепкую дружбу. Одна из них — актриса Приянка Чопра.

Звезда Болливуда с самого начала была очень рада за подругу и всегда поддерживала ее. В интервью Mirror она заявила, что всегда подозревала: Маркл ждет непростая судьба.

«Мэгс была рождена для великих дел. С самого начала она была нацелена на нечто большее, чем все мы. Я рада, что она слушала свой внутренний голос и не сдавалась», — сказала Чопра.

Кроме того, она отметила, что Меган прекрасно чувствует себя в роли матери и, кажется, это именно то, чего она ждала. Приянка даже предположила, что материнство может быть настоящим призванием Меган.