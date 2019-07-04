Краско объяснил, почему оставил первую жену с ребенком

Актер Иван Краско в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1» рассказал, почему ушел от своей первой супруги Екатерины Ивановой. Они прожили всего четыре года. Причем он бросил жену, несмотря на то, что у него был к тому времени от женщины уже совместный ребенок – дочь Галина.

«Я бредил театром, а супруга настаивала, чтобы я связал свою жизнь с армией. В какой-то момент она поставила условие, а я попросил собрать мне чемодан. Для меня, конечно, ее позиция была удивительной. Я думаю, что она просто не смела перечить своей маме, которая была против меня настроена», – заявил актер.

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По его словам, в тот момент его не остановил даже совместный ребёнок с женщиной. «Если говорить о судьбе как о призвании, то это гораздо сильнее всего. Человек в этом смысле всегда слышит голос сверху. Мне в тот момент разум подсказал уйти из семьи. Потом, конечно, человек может начать чувствовать свою вину. Но я никакого греха за собой не ощущал и не ощущаю», – сказал актер.

При этом он признался, что в Ленинградский театральный институт имени Островского также не попал с первого раза. «В приемной комиссии девушка попросила меня прикрыть дверь. Я прикрыл. Оказалось, что дверь надо было прикрыть с другой стороны. Поступил я только через год со второй попытки. Они узнали, что я был капитаном корабля и отношение ко мне было совсем другое. Они говорили, что я попал с корабля на бал», – сказал актер.