«Как время летит»: Безруков поздравил дочку с трехлетием

На своей странице в Instagram актер показал фото именинницы.

Сергей Безруков с 2016 года в браке с режиссером Анной Матиссон. Пара растит двоих детей — старшую Марию и младшего Степана. У дочери популярного актера сегодня день рождения, о чем он с радостью сообщил поклонникам.

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В своем микроблоге он опубликовал утренний снимок маленькой Маши еще до торжества. Девочка хоть и растрепанная после сна, но выглядит абсолютно счастливой.

«Маше сегодня три года!!!!)))) Уже три года) Как время летит…. Машенька)», – написал артист.

Фолловеры Безрукова присоединились к поздравлениям Маши, пожелали ей здоровья, счастья, интересной жизни и возможности почаще видеть дома занятого отца. Кроме того, мнения подписчиков разделились, они не смогли решить, на кого же больше похожа малышка.

«Мамочкина копия», «Не соглашусь папина копия! Вы не видите?», «мама, на маму похожа», «Она и на маму похожа и на папу. Разрез глаз и цвет точно папин», – поспорили фолловеры.