По стопам принцессы Дианы: Маркл предпочитает современные украшения

Быть членом королевской семьи значит соблюдать множество условностей и выполнять множество обязанностей. В частности, внешний вид аристократов не только их выбор и дань вкусу, но и соответствие ряду правил.

больше по теме Елизавета II поддержала Меган Маркл в трудный момент Вся королевская семья сочувствует герцогине, учитывая предательство людей из ее прошлого.

Правила касаются и украшений. У британской короны — внушительная коллекция драгоценностей, которые попеременно «выводят» в свет королева и ее невестки. Принцесса Диана позволяла себе вольности, например, могла переделать старинную брошь в колье, а тонкие украшения на шею и вовсе надеть на голову и предстать перед фотографами, вызвав возмущение королевы.

Кейт Миддлтон не очень любит массивные драгоценности, но исправно следует королевскому протоколу, периодически появляясь на светских мероприятиях в украшениях покойной принцессы или королевы. А вот супруга младшего внука Елизаветы проявила строптивость и в этом вопросе.

Папарацци удалось лишь дважды застать Меган в королевских украшениях — на свадьбе, когда она надела бриллиантовую тиару Елизаветы и на предсвадебном ужине, когда она появилась в кольце с крупным аквамарином, принадлежащим Диане.

На днях чета герцогов Сассекских посетила бейсбольный матч в Лондоне. Меган выбрала для выхода скромное черное платье от Stella McCartney, а из аксессуаров, кроме обручального кольца надела простые серьги с бирюзой от бренда Jennifermeyer. Стоимость изделия составляет менее 400 долларов, что для члена королевской семьи — совершенно несерьезная сумма.

Однако, вероятно, у такого выбора есть и другая причина. Как сообщает Mirror со ссылкой на эксперта по украшениям Хизер Аскинуаз, бирюза считается талисманом молодых матерей.

«Это лучший выбор для тех, кто хочет защитить свое здоровье. А еще бирюза — талисман всех матерей, она оберегает своих обладательниц», – заявила Хизер.