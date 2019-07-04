Памела Андерсон предоставила факты жестокости молодого экс-бойфренда

Не так давно одна из самых сексуальных американских актрис Памела Андерсон разорвала отношения со своим избранником, футболистом Адилем Рами. Знаменитость утверждала, что он обманывал ее, изменял с другими женщинами и проявлял к ней жестокость.

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В своем микроблоге Андерсон написала разоблачительный пост, в котором назвала спортсмена «настоящим чудовищем». В ответ, Рами заявил, что 52-летняя звезда просто лгунья, пытающаяся привлечь к себе в внимание.

В своем последнем интервью он сказал, что не намерен обсуждать детали личной жизни со звездой, но то, что она обвинила его в побоях — абсолютная ложь, которая к тому же сильно испортила его репутацию. Из-за заявления звезды «Спасателей Малибу» Рами лишился должности посла в благотворительной организации Solidarité Femmes, как раз занимающейся борьбой с бытовым насилием.

Памела решила ответить на обвинения, опубликовав на своем сайте несколько фото и видео с доказательствами. В ролике, врач обматывает поврежденное запястье знаменитости эластичным бинтом, а на фото она сидит на больничной койке, закрыв лицо рукой.

Она написала, что во время очередной ссоры, Адиль так сильно сжал ее руки, что в кости запястья появились трещины. Ей пришлось обратиться за помощью к врачам, но она скрыла от них истинную причину недомогания. Она подчеркнула, что терпела насилие около полугода, прежде чем решилась обратиться за медицинской помощью.

Андерсон утверждает, что не могла выполнять такие простые манипуляции, как открытие бутылки с водой, ношение пакета с продуктами из магазина или письменное оформление чего-либо на бумаге из-за невыносимой боли в руках.

Рами пока никак не отреагировал на подобные заявления.