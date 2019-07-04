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Памела Андерсон предоставила факты жестокости молодого экс-бойфренда

Звезда предоставила общественности фото со своими травмами, полученными во время совместной жизни с Адилем Рами.

Памела Андерсон предоставила факты жестокости молодого экс-бойфренда
Памела Андерсон Фото: Globallookpress.com

Не так давно одна из самых сексуальных американских актрис Памела Андерсон разорвала отношения со своим избранником, футболистом Адилем Рами. Знаменитость утверждала, что он обманывал ее, изменял с другими женщинами и проявлял к ней жестокость.

В своем микроблоге Андерсон написала разоблачительный пост, в котором назвала спортсмена «настоящим чудовищем». В ответ, Рами заявил, что 52-летняя звезда просто лгунья, пытающаяся привлечь к себе в внимание.

В своем последнем интервью он сказал, что не намерен обсуждать детали личной жизни со звездой, но то, что она обвинила его в побоях — абсолютная ложь, которая к тому же сильно испортила его репутацию. Из-за заявления звезды «Спасателей Малибу» Рами лишился должности посла в благотворительной организации Solidarité Femmes, как раз занимающейся борьбой с бытовым насилием.
Памела решила ответить на обвинения, опубликовав на своем сайте несколько фото и видео с доказательствами. В ролике, врач обматывает поврежденное запястье знаменитости эластичным бинтом, а на фото она сидит на больничной койке, закрыв лицо рукой.

Памела Андерсон пострадала от рук молодого бойфренда
Памела Андерсон пострадала от рук молодого бойфренда Фото: pamelaandersonfoundation.org

Она написала, что во время очередной ссоры, Адиль так сильно сжал ее руки, что в кости запястья появились трещины. Ей пришлось обратиться за помощью к врачам, но она скрыла от них истинную причину недомогания. Она подчеркнула, что терпела насилие около полугода, прежде чем решилась обратиться за медицинской помощью.

Памела Андерсон в больнице после травм, нанесенных бойфрендом
Памела Андерсон в больнице после травм, нанесенных бойфрендом Фото: pamelaandersonfoundation.org

Андерсон утверждает, что не могла выполнять такие простые манипуляции, как открытие бутылки с водой, ношение пакета с продуктами из магазина или письменное оформление чего-либо на бумаге из-за невыносимой боли в руках.

Рами пока никак не отреагировал на подобные заявления.

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Адиль Рамибытовое насилиеПамела Андерсонразводы и расставания

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Памела Андерсон предоставила факты жестокости молодого экс-бойфренда
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