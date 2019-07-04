Елизавета II поддержала Меган Маркл в трудный момент

В прошлом году у Меган Маркл было все не так прекрасно, как могло показаться со стороны. Знакомство с новой семьей и традиционным монархическим укладом жизни уже было приличным стрессом, а при этом родные новоиспеченной герцогини решили заявить о себе в прессе.

Отец Меган, Томас Маркл, и разные мужчины, называющие себя ее прошлыми любовниками, наперебой продавали интервью СМИ, пороча честь супруги принца. Меган при этом вела себя максимально сдержанно, не вступала в перепалки, ничего не подтверждала и не опровергала.

Mirror со ссылкой на источник в Букингемском дворце отмечает, что подобное поведение очень обрадовало королеву Елизавету. Монархиня, которая сперва относилась к невесте младшего внука с подозрением, полюбила ее после того, как она приняла решение отгородиться от своей семьи.

«Ее величество и принц Чарльз всей душой любят Меган. Они оба считают, что она достойно вышла из такой неприятной ситуации и вся королевская семья сочувствует тому, что она столкнулась с предательством близких», — заявил источник.

Он добавил, что Меган намерена защитить малыша от влияния своих родственников. По его словам, семья Маркл — это принц Гарри, сын Арчи и близкие мужа. Из своих родных герцогиня сохранила теплые отношения только с матерью.