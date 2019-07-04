Софи Тернер поделилась первым официальным фото со свадьбы

На минувших выходных Софи Тернер и Джо Джонас второй раз поженились. На этот раз церемония не была тайной, и молодожены как следует подготовились к важному событию. Церемония прошла во Франции, в городке Карпантра.

Несмотря на то, что звезда «Игры престолов» на этот раз не стала делать тайну из свадьбы, официальные снимки появились не сразу, и СМИ не были приглашены на праздник. Первое фото невесты опубликовал дизайнер Louis Vuitton Николас Гескьер, который разрабатывал фасон платья для Тернер.

Стоит отметить, что для церемонии актриса выбрала скромное закрытое платье с длинными рукавами, шлейфом и длинной фатой с вуалью. Софи решила отказаться от сложных высоких причесок в пользу естественно распущенных волос, лишь слегка их завив. В своем микроблоге дизайнер назвал образ знаменитой невесты «абсолютной красотой».

Спустя пару дней Софи все же выложила официальное фото со свадьбы, чтобы у поклонников не осталось сомнений. На снимке Тернер и Джонас уже обручившись идут по дорожке между гостями, которые им аплодируют.

«Мистер и миссис Джонас», – представила кинозвезда новую семью.