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Софи Тернер поделилась первым официальным фото со свадьбы

Звезда «Игры престолов» назвала себя миссис Джонас.

Софи Тернер поделилась первым официальным фото со свадьбы
Софи Тернер Фото: Globallookpress.com

На минувших выходных Софи Тернер и Джо Джонас второй раз поженились. На этот раз церемония не была тайной, и молодожены как следует подготовились к важному событию. Церемония прошла во Франции, в городке Карпантра.

Несмотря на то, что звезда «Игры престолов» на этот раз не стала делать тайну из свадьбы, официальные снимки появились не сразу, и СМИ не были приглашены на праздник. Первое фото невесты опубликовал дизайнер Louis Vuitton Николас Гескьер, который разрабатывал фасон платья для Тернер.

Софи Тернер в свадебном платье от Louis Vuitton
Софи Тернер в свадебном платье от Louis Vuitton Фото:instagram.com/nicolasghesquiere

Стоит отметить, что для церемонии актриса выбрала скромное закрытое платье с длинными рукавами, шлейфом и длинной фатой с вуалью. Софи решила отказаться от сложных высоких причесок в пользу естественно распущенных волос, лишь слегка их завив. В своем микроблоге дизайнер назвал образ знаменитой невесты «абсолютной красотой».

Спустя пару дней Софи все же выложила официальное фото со свадьбы, чтобы у поклонников не осталось сомнений. На снимке Тернер и Джонас уже обручившись идут по дорожке между гостями, которые им аплодируют.

«Мистер и миссис Джонас», – представила кинозвезда новую семью.

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Софи Тернер поделилась первым официальным фото со свадьбы
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