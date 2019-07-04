«Он мной гордится»: Макеева рассказала о своем супруге

Актриса Анастасия Макеева рассказала о взаимоотношениях со своим мужем бизнесменом Александром Саковичем. По ее словам, ради нее он взял отпуск на две с половиной недели и прилетел в Крым, где 37-летняя актриса сейчас участвует в съемках картины «Гардемарины».

«Саша совершенно спокойно относится к моей профессии и публичности. Более того, во всем поддерживает и говорит, что очень мной гордится. Мы живем в Крыму в отличном отеле на берегу с красивейшим видом на море», – рассказала она.

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Отметим, что в картине Макеева сыграет любовницу Шевалье де Брильи. Его, как и в предыдущих частях легендарного фильма, сыграл актер Михаил Боярский. Кроме того, на съемочной площадке Анастасия Макеева сыграет в нескольких сценах с Александром Панкратовым-Черным, который недавно отпраздновал семидесятилетие, и с певицей Анной Семенович. Из «старой гвардии», кроме Боярского, в проекте задействованы Дмитрий Харатьян и Ольга Машная.

Как считает Макеева, роль в этом фильме, чем-то напоминает ей образ Миледи из картины «Д Артаньян и три мушкетера». Героиня такая же интриганка и авантюриста, пускающая с легкостью в любые приключения. Кстати, ради съемок в картине Анастасия Макеева научилась держаться в седле. В картине она исполнила несколько опасных трюков, сообщает «СтарХит».