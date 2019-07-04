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Мнение эксперта: принцесса Диана конфликтовала бы с Меган Маркл

Леди Колин Кэмпбелл уверена, что мать принца Гарри не одобрила бы выбор сына.

Мнение эксперта: принцесса Диана конфликтовала бы с Меган Маркл
Эксперт уверена, что Меган Маркл соблазнила принца Гарри. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Один из самых авторитетных королевских экспертов, леди Колин Кэмпбелл, которая в свое время была доверенным лицом принцессы Дианы и все еще имеет тесные связи с королевской семьей, высказала предположение, что мать принца Гарри не одобрила бы выбор сына, который женился бывшей американской актрисе Меган Маркл. И, в целом была бы от нее не в восторге, потому что, как ни парадоксально, у них во многом схожий характер.

«Я бы легко поверила, что между ними постоянно была бы напряженность или некоторые неприятности. Не случайно Меган — актриса, и все называют Диану актрисой», — отмечает эксперт.

Напомним, ранее леди Колин заявляла, что Меган «значительно изменила» Гарри, который до сих пор «одурманен» ею. Эксперт уверена, что он попросту «соблазнен» актрисой. Кроме того, бывшая сотрудница Дианы отмечала, что, несомненно, с Маркл Гарри стал счастливее, чем когда-либо, но все же это не уменьшило напряженности между ним и его старшим братом Уильямом, который, по слухам, критиковал Гарри за выбор жены, пишет Dail Mail.

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Мнение эксперта: принцесса Диана конфликтовала бы с Меган Маркл
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