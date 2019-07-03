Архивное фото: Ким Кардашян показала себя во младенчестве

Ким Кардашян радует поклонников не только снимками из фотосессий, но и архивными кадрами. Светская львица поделилась трогательным снимком со своей бабушкой. На архивном кадре Хелен Кардашян держит на руках маленькую Ким.

«Я и моя Нана! Мама моего отца, Хелен Кардашян, была самой лучшей! Такой сильной! Скучаю по тебе», — написала Ким Кардашян в Instagram.

В комментариях мама светской львицы Крис Дженнер вспомнила, как ей нравились обои в доме родителей покойного мужа. Семья Хелен также, как и семья Кардашян, почти сто лет назад бежала из Армении.

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Ким Кардашян часто делится воспоминаниями. Светская львица также скучает по своему отцу – Роберту Кардашяну. Известный американский адвокат умер в 2003 году из-за рака пищевода в 59 лет. Ким Кардашян решила продолжить дело отца и заняться адвокатской практикой.

Звезда выступает за отмену смертной казни, а также основывает программу, благодаря которой отсидевшие заключенные могут реабилитироваться и больше не возвращаться к преступлениям. Рвение Кардашян оценил даже Дональд Трамп.