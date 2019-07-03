Ожидания и реальность: Бузова поделилась «закулисьем» пляжной фотосессии

Звезда российского шоу-бизнеса не боится посмеяться над собой.

Ольга Бузова — настоящая работяга. Звезда российского шоу-бизнеса не раз признавалась, что у нее очень напряженный график и практически нет времени на отдых. Даже для того, чтобы сделать маникюр, ей приходится искать «окно» в своем ежедневнике.

Однако в первые дни июля Бузова все-таки нашла время для короткого отдыха во французском городе Сан-Тропе, откуда она делилась многочисленными фотографиями в разных купальниках.

Но вот, короткий отпуск подходит к концу, и уже в среду, 3 июля, вечером ее ждут новые съемки. А пока Ольга поделилась на своей странице в Instagram реалиями того, как на самом деле создаются идеальные фото для ее аккаунта.

Так, сначала певица опубликовала снимок на надувном розовом фламинго, а потом показала, как долго и сложно она на него забиралась.

«Ваша любимая рубрика ожидание / реальность. Вы не представляете, как сложно было залезть на этот розовый фламинго», — написала Бузова.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что в одном из местных ресторанов минувшей ночью телеведущая устроила танцы на столе с незнакомым мужчиной.