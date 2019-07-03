ЗВЕЗДЫ

Водонаева отпраздновала 37-летие в Лос-Анджелесе в компании сына

Светская львица не стала устраивать вечеринку, но зато организовала фотосессию.

Водонаева отпраздновала 37-летие в Лос-Анджелесе в компании сына
Алена Водонаева. фото: instagram.com/alenavodonaeva/

Алена Водонаева несколько месяцев назад призналась, что рассталась с мужем Алексеем Косинусом. Она не стала называть причин, из-за которых произошел разрыв. Девушка дала понять, что не хочет устраивать скандала, так как хочет оставаться порядочным человеком. Недавно она официально зарегистрировала развод. После этой неприятной процедуры светская львица даже поужинала с Косинусом.

Однако оставаться в Москве Алена не захотела. Она привела себя в порядок, нарастила волосы и отправилась в отпуск. Девушка приехала в Калифорнию. Теперь она много гуляет по Лос-Анджелесу и посещает любимые рестораны. Сына Богдана от прошлых отношений она взяла с собой.

«Хорошо, когда у тебя есть ребёнок. Во-первых, с ним весело и интересно. Во-вторых, он всегда с удовольствием сделает тебе классную фотку», — поделилась Водонаева.

2 июля ей исполнилось 37 лет. Светская львица не стала закатывать вечеринку. Она предпочла провести весь день на ногах. Девушка арендовала машину своей мечты на месяц. Сначала она устроила на ее фоне фотосессию в дерзком наряде, а затем отправилась кататься по городу вместе с наследником. Похоже, что Водонаева осталась довольна тем, как прошел ее день рождения. Позже она поблагодарила поклонников за теплые слова.

Ранее Алена призналась, что еще не перестроилась на новый график, поэтому рано ложится спать и рано просыпается. Однако она заверила, что скоро это изменится. Девушка планирует устроить себе активный отдых.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена ВодонаеваАлена Водонаева последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Водонаева отпраздновала 37-летие в Лос-Анджелесе в компании сына
Интересно?
Поделись с друзьями: