Водонаева отпраздновала 37-летие в Лос-Анджелесе в компании сына

Алена Водонаева несколько месяцев назад призналась, что рассталась с мужем Алексеем Косинусом. Она не стала называть причин, из-за которых произошел разрыв. Девушка дала понять, что не хочет устраивать скандала, так как хочет оставаться порядочным человеком. Недавно она официально зарегистрировала развод. После этой неприятной процедуры светская львица даже поужинала с Косинусом.

Однако оставаться в Москве Алена не захотела. Она привела себя в порядок, нарастила волосы и отправилась в отпуск. Девушка приехала в Калифорнию. Теперь она много гуляет по Лос-Анджелесу и посещает любимые рестораны. Сына Богдана от прошлых отношений она взяла с собой.

«Хорошо, когда у тебя есть ребёнок. Во-первых, с ним весело и интересно. Во-вторых, он всегда с удовольствием сделает тебе классную фотку», — поделилась Водонаева.

2 июля ей исполнилось 37 лет. Светская львица не стала закатывать вечеринку. Она предпочла провести весь день на ногах. Девушка арендовала машину своей мечты на месяц. Сначала она устроила на ее фоне фотосессию в дерзком наряде, а затем отправилась кататься по городу вместе с наследником. Похоже, что Водонаева осталась довольна тем, как прошел ее день рождения. Позже она поблагодарила поклонников за теплые слова.

Ранее Алена призналась, что еще не перестроилась на новый график, поэтому рано ложится спать и рано просыпается. Однако она заверила, что скоро это изменится. Девушка планирует устроить себе активный отдых.