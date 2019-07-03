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Плюс-сайз модель Эшли Грэм отметилась на пышной свадьбе звезды «Игры престолов»

Знаменитая фотомодель побывала на торжестве Софи Тернер во Франции.

Плюс-сайз модель Эшли Грэм отметилась на пышной свадьбе звезды «Игры престолов»
Эшли Грэм. фото: instagram.com/ashleygraham/

Софи Тернер восемь лет снималась  в «Игре престолов». В этом году вышел заключительный сезон культового сериала, поэтому актеры смогли вздохнуть с облегчением. Актриса первым делом занялась личной жизнью. Месяц назад она спонтанно вышла замуж за своего избранника, артиста Джо Джонаса. Влюбленные поклялись друг другу в верности в Лас-Вегасе. Но оказалось, что от пышного торжества они не стали отказываться.

30 июня Тернер собрала друзей на своей второй свадьбе с Джонасом, которая состоялась в старинном поместье на юге Франции. На этот раз актриса была облачена в пышное платье, украсила голову кружевной фатой. Среди гостей была замечена ее коллега по сериалу и подружка Мэйси Уильямс. Приехала на торжество и известная на весь мир плюс-сайз модель Эшли Грэм. Эта девушка сделала своей фишкой то, что обычно люди считают недостатками — полную фигуру.

Не первый год Эшли украшает обложки глянца и ходит по подиуму на самых фешенебельных показах. Она уже девять лет состоит в браке с оператором Джастином Эрвином. Обычно мужчина держится в тени, но этот раз он пришел на праздник вместе с моделью. Грэм подчеркнула свою фигуру изящным алым платьем без бретелек. Наряд смотрелся на ней идеально. А возлюбленный девушки пришел в черном смокинге и бабочке.

«Празднуем любовь все выходные с моей любовью», — написала модель. Поклонники пришли в восторг от образа Эшли. Они оставили ей сотни комплиментов в соцсети. «Так чертовски шикарно», «Вау, ты выглядишь великолепно. И это не только платье, ваша харизма, отношение и душа просто прекрасны», «Это платье смотрится потрясающе», «Ты будто похудела», — прокомментировали пост подписчики.

 

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звездные свадьбызвездный стильСофи ТернерЭшли Грэм

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Плюс-сайз модель Эшли Грэм отметилась на пышной свадьбе звезды «Игры престолов»
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