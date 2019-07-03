Плюс-сайз модель Эшли Грэм отметилась на пышной свадьбе звезды «Игры престолов»

Софи Тернер восемь лет снималась в «Игре престолов». В этом году вышел заключительный сезон культового сериала, поэтому актеры смогли вздохнуть с облегчением. Актриса первым делом занялась личной жизнью. Месяц назад она спонтанно вышла замуж за своего избранника, артиста Джо Джонаса. Влюбленные поклялись друг другу в верности в Лас-Вегасе. Но оказалось, что от пышного торжества они не стали отказываться.

30 июня Тернер собрала друзей на своей второй свадьбе с Джонасом, которая состоялась в старинном поместье на юге Франции. На этот раз актриса была облачена в пышное платье, украсила голову кружевной фатой. Среди гостей была замечена ее коллега по сериалу и подружка Мэйси Уильямс. Приехала на торжество и известная на весь мир плюс-сайз модель Эшли Грэм. Эта девушка сделала своей фишкой то, что обычно люди считают недостатками — полную фигуру.

Не первый год Эшли украшает обложки глянца и ходит по подиуму на самых фешенебельных показах. Она уже девять лет состоит в браке с оператором Джастином Эрвином. Обычно мужчина держится в тени, но этот раз он пришел на праздник вместе с моделью. Грэм подчеркнула свою фигуру изящным алым платьем без бретелек. Наряд смотрелся на ней идеально. А возлюбленный девушки пришел в черном смокинге и бабочке.

«Празднуем любовь все выходные с моей любовью», — написала модель. Поклонники пришли в восторг от образа Эшли. Они оставили ей сотни комплиментов в соцсети. «Так чертовски шикарно», «Вау, ты выглядишь великолепно. И это не только платье, ваша харизма, отношение и душа просто прекрасны», «Это платье смотрится потрясающе», «Ты будто похудела», — прокомментировали пост подписчики.