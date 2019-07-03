Звезда сериала «Ольга» пожаловалась на популярность и узнаваемость

Актриса Ксения Суркова сыграла одну из главных ролей в сериале «Ольга». Экранная дочь Яны Трояновой призналась, что из-за популярности и так называемой «народной» любви она не может спокойно зайти в метро. К актрисе часто подходят за автографом и просят сфотографироваться. Поэтому поездка в общественном транспорте становится для Ксюши своего рода испытанием.

«Меня не воспринимают как 30-летнюю Ксению Суркову, меня воспринимают как 18-летнюю Аню из «Ольги». «Где? Чо? Эй! Поехали, покатаемся». Или играешь в эту игру, или извиняешься и вежливо объясняешь, что Аня это не я», – приводит Hello! слова актрисы.

При этом Ксения посетовала на то, что иногда ей приходится одеваться так, чтобы никто из поклонников не узнал ее на улице. Отправляясь на прогулку, Суркова часто сталкивается с фанатами. Но, несмотря на популярность, работы у актрисы не прибавилось.

Сурковой удалось завоевать симпатию ровесников своей телегероини. При этом актриса не без иронии добавила, что многие юные фанаты искренне удивляются тому, что Аня из сериала на самом деле взрослая «тетенька и даже занудная бабка».