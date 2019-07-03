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«Я был алкашом»: Орлов назвал причину расставания с Пеговой

Актер заявил, что было время, когда он сильно выпивал.

«Я был алкашом»: Орлов назвал причину расставания с Пеговой
Орлов озвучит причины краха брака с Пеговой/globallookpress.com

Известный актер Дмитрий Орлов в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1» заявил, что одной из самых главных причин в его расставании с супругой стало его пристрастие к алкоголю.

Дмитрий Орлов, Ирина Пегова
Орлов объяснил, почему рухнул брак с Пеговой/globallookpress.com

«У меня был какой-то заезд по алкашне. В силу генетики, я мог выпить бутылку крепкого алкоголя вечером, а утром не опохмеляться, а пойти и решать свои дела. Да. Я был алкашом. Могу об этом смело заявить. И это стало одной из важных причин при нашем расставании», — признался актер.

Как считает Орлов, они с женой достаточно терпели друг друга. Причем какое-то время делали это ради совместной дочери Тани. «Когда муж и жена уничтожают семью. Когда общий дом становится местом битвы, то лучше разрушить систему. Лучше в том числе и для общего ребенка. Я считаю, что тогда мы приняли верное решение. Любви и доверия между нами не было», — заявил он.

При этом Дмитрий Орлов добавил, что его жена – идеальная женщина, а все зло, что у них было, исходило от него. При этом он опроверг слухи, будто бы они расстались из-за тещи, матери Ирины Пеговой. «Когда она видела угрозу для своей дочери, то подавала ей правильные сигналы. Она намекала Ирине, что ее жизнь превратилась в ад и говорила, чтобы она бежала от меня. Я считаю, что теща все правильно делала», — заметил актер.

По словам Дмитрия Орлова, сейчас они с Ириной Пеговой лучшие друзья. Все их отношения построены вокруг общей дочери. Бывшая жена ни разу не помешала актеру увидеться с ребенком.

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Дмитрий ОрловИрина ПеговаПрограмма "Судьба человека"

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«Я был алкашом»: Орлов назвал причину расставания с Пеговой
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