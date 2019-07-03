55-летний Брэд Питт украсил обложку австралийского GQ

Голливудский актер также рассказал в интервью, что теперь ему больше нравится заниматься производством фильмов, чем играть в них.

55-летний Брэд Питт стал главным героем нового номера австралийского журнала GQ. Голливудский актер снялся в атмосферной фотосессии для глянцевого издания.

На обложке Питт предстал в бежевом пальто, а для самой фотосъемки стилисты подобрали ему образы из повседневной жизни, в кэжуал стиле.

Также бывший муж Анджелины Джоли дал откровенное интервью журналу, в котором признался, что теперь ему гораздо более интересно стоять по другую сторону камеры — то есть не быть в кадре, а заниматься продюссированием и производством. Питт считает, что актерская игра больше подходит молодым людям.

«Я считаю, что, по большому счету, актерская игра больше подходит для молодых людей», — сказал актер в интервью.

Снимки из фотосессии для GQ уже появились на официальной странице журнала в Instagram, а также в фанатских аккаунтах, посвященных актеру.

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Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Брэд Питт очень сожалеет о разводе с актрисой Дженнифер Энистон. По его мнению, было большой ошибкой променять ее ради Анджелины Джоли. Питт даже извинился перед Энистон за принесенную ей боль.