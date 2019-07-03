На пальце Татьяны Арнтгольц появилось кольцо, похожее на обручальное

Татьяна Арнтгольц пять лет прожила в браке с актером Иваном Жидковым. Она даже подарила ему дочь Марию, но это не спасло их отношения. В 2013 году пара распалась. Несмотря на развод, Татьяна не стала ограничивать бывшего мужа в праве общаться и видеться с ребенком. Маша очень привязана к папе, они много времени проводят вместе. Жидков попытался встречаться с моделью Лилией Соловьёвой, но этот роман оказался недолгим. А вот Татьяна теперь строит отношения со звездой «Кухни» Марком Богатыревым.

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Они вместе уже почти год. Не так давно влюбленные отправились в отпуск. они путешествуют по Европе и делятся красочными фото. Возлюбленные посещают футбольные матчи и много гуляют. А накануне Марк предстал на снимке в черном смокинге и в бабочке. Он дал понять, что так принарядился, чтобы посетить оперу в Австрии. Некоторые решили, что актер собрался жениться, так как выглядит слишком идеально.

Поклонники также разглядели кольцо на пальце Арнтгольц. Они уверены, что оно обручальное. Пару стали сразу поздравлять со свадьбой. «Как похорошела!», «Это кольцо на том самом пальце? Поздравляю!», «Вы поженились!? Поздравляю», — стали комментировать пост подписчики. Однако Татьяна эти домыслы так и не подтвердила. А вот Марк на снимках прячет руку, поэтому неизвестно, носит ли он обручальное кольцо.

Напомним, что Богатырев не раз публично признавался в любви к Арнтгольц. По слухам, они влюбились друг в друга во время съемок сериала «Наживка для ангела». Теперь они неразлучны. Даже если Марк и Татьяна еще не сыграли свадьбу, поклонники уверены, что на этот шаг они решатся уже скоро.