ЗВЕЗДЫ

Юдашкина для фотосессии выбрала актуальное платье в горох

Супруга дизайнера Валентина Юдашкина следит за модными летними тенденциями.

Юдашкина для фотосессии выбрала актуальное платье в горох
Марина Юдашкина (Фото: Globallookpress.com)

Супруга дизайнера Валентина Юдашкина — 61-летняя Марина Юдашкина — следит на модными летними тенденциями. Возлюбленная модельера поучаствовала в новой импровизированной фотосессии, примерив актуальное платье в горошек.

Еще соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале — Эвелина Хромченко — посоветовала представительница прекрасного пола обратить внимание на трендовые расцветки весенне-летнего сезона 2019 года.

На пике популярности, по словам эксперта моды, этим летом будет гороховый принт. Хромченко также заверила, что горох может «омолодить» любой даже самый возрастной гардероб. Марина Юдашкина отдала предпочтение белому платью без рукавов с тканевым пояском и черным горошком.

«Горох не сходит с модной сцены. Здесь самое главное выбрать размеры этого самого гороха. Особенно женщинам с пышными формами», — отметила соведущая Александра Васильева.

Эвелина Хромченко уточнила, крупный принт делает и без того объемную фигуру еще более тяжелой и массивной. А мелкий горох будет смотреться на полной даме анекдотично. Поэтому лучше всего выбирать горошины размером не меньше десятирублевой монеты.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Марина ЮдашкинаПрограмма "Модный приговор"Эвелина Хромченко

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Юдашкина для фотосессии выбрала актуальное платье в горох
Интересно?
Поделись с друзьями: