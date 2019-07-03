Юдашкина для фотосессии выбрала актуальное платье в горох

Супруга дизайнера Валентина Юдашкина — 61-летняя Марина Юдашкина — следит на модными летними тенденциями. Возлюбленная модельера поучаствовала в новой импровизированной фотосессии, примерив актуальное платье в горошек.

Еще соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале — Эвелина Хромченко — посоветовала представительница прекрасного пола обратить внимание на трендовые расцветки весенне-летнего сезона 2019 года.

На пике популярности, по словам эксперта моды, этим летом будет гороховый принт. Хромченко также заверила, что горох может «омолодить» любой даже самый возрастной гардероб. Марина Юдашкина отдала предпочтение белому платью без рукавов с тканевым пояском и черным горошком.

«Горох не сходит с модной сцены. Здесь самое главное выбрать размеры этого самого гороха. Особенно женщинам с пышными формами», — отметила соведущая Александра Васильева.

Эвелина Хромченко уточнила, крупный принт делает и без того объемную фигуру еще более тяжелой и массивной. А мелкий горох будет смотреться на полной даме анекдотично. Поэтому лучше всего выбирать горошины размером не меньше десятирублевой монеты.