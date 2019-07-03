«Все в себе устраивает»: Нетребко выразила довольство внешностью

Оперная певица призналась, что уже десять лет носит одежду одного и того же размера.

47-летняя Анна Нетребко опубликовала на личной страничке в Instagram свежий пост, обратившись к подписчикам и хейтерам. Оперная певица выразила свое недовольство, заявив, что в последнее время стала все чаще сталкиваться с комментариями поклонников, обсуждающих ее вес. Возлюбленная Юзифа Эйвазова посоветовала фанатам заняться подсчетом собственных калорий.

Анна вполне довольна своей внешностью и параметрами, именно поэтому исполнительница не видит смысла изнурять себя жесткими диетами. По словам певицы, она свободна от предрассудков, связанных с похудением и стройностью. Последние десять лет Нетребко носит одежду одного и того же размера.

«Такое ощущение, что у людей больше нет интересов, кроме как — похудел/поправился… Народ! Если у кого-то болит голова на эту тему, так и занимайтесь своим подсчитыванием калорий и измерением сантиметров талии! Меня все в себе устраивает и никаких пятнадцать килограммов я не сбрасывала и не собираюсь! Мой вам совет — смотрите за собой и будьте счастливы», — отметила певица.

Напомним, что у Анны Нетребко есть десятилетний сын Тьяго. В декабре 2015 года в Вене исполнительница вышла замуж за Юсифа Эйвазова.