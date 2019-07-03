«Спасибо тебе, люблю»: Бородина поздравила мужа с годовщиной брака

Известная телеведущая и звезда «Дома-2» Ксения Бородина вот уже четыре года замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым. С этой семейной датой Ксения трогательно поздравила своего супруга в Instagram.

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Светская львица поделилась с подписчиками своего блога романтическим видероликом, смонтированным из совместных с мужем фотографий. А в комментарии написала много теплых слов в адрес избранника.

По словам Ксении, слова любви и благодарности ей всегда давались непросто, даже в адрес самых близких людей. Но в честь годовщины она готова искренне поблагодарить свою вторую половину за терпение и за годы, прожитые вместе. Бородина назвала супруга по-настоящему сильным и надежным мужчиной, который лучше всех способен позаботиться о семье.

«Ты идешь, как танк, ничего не боясь. Спасибо тебе, люблю», – призналась Ксения.

Не секрет, что семья Бородиной и Омарова весьма обеспеченная. Однако телеведущая полагает, что шикарная жизнь никак не связана с достатком и заключается совсем в других вещах. По ее мнению, главная роскошь – жить по своим правилам. В очередном посте в соцсети она призвала поклонников идти к своей цели, несмотря ни на что, и никогда не оправдываться за свой выбор и принципы.

С этой точкой зрения согласились не все поклонники теледивы. Некоторые отметили, что легко рассуждать о таких вещах, имея большой достаток и соответствующий статус, писал портал Teleprogramma.pro.