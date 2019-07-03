ЗВЕЗДЫ

Сменившая имидж Ляйсан Утяшева отметилась в новой фотосессии

Телеведущая еще сильнее осветлила волосы.

Сменившая имидж Ляйсан Утяшева отметилась в новой фотосессии
Ляйсан Утяшева. фото: globallookpress.com

Ляйсан Утяшева давно завершила карьеру в большом спорте, но продолжает выступать теперь уже на сцене. Некоторое время назад девушка создала свое танцевальное шоу «Болеро». Также она является неизменной ведущей проекта «Танцы». Супруга Павла Воли никогда не боялась экспериментов с имиджем. В последнее время волосы она не стригла, а лишь красила, то в рыжеватый, то в шоколадный оттенок.

Этим летом Ляйсан решила всех удивить. Внезапно ее волосы приобрели медовый цвет. Преобразившись девушка снялась в гламурной фотосессии. Одним поклонникам понравилось ее преображение, а другие решили, что она всего лишь носит парик. Цвет локонов телеведущей показался им слишком неестественным. А накануне Утяшева вновь покрасила волосы и предстала с еще более светлыми волосами.

На этот раз образ звезды понравится ее фанатам. Некоторые предположили, что перекрасить волосы из темного в светлый очень сложно, поэтому она и носила парик, чтобы дождаться нужного результата. Ляйсан показала видео с новой фотосессии. На кадрах она предстала в кожаной мини-юбке и черном жакете с глубоким декольте. Девушка позировала на улице на фоне разных домов. Затем она переоделась в серые джинсы и черную майку. В таком обличии телеведущая снялась, уже сидя на стуле посреди дороги.

Певица Виктория Дайнеко пришла в восторг от нового цвета волос ведущей. Поклонники тоже адресовали знаменитости множество комплиментов. «Вот такой цвет волос просто огонь», «Так лучше, прямо шикарно», «Вот теперь просто бомба!!!!! Цвет этот в миллион раз лучше того, кукольного и неестественного», «Крутая», — прокомментировали пост подписчики

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Сменившая имидж Ляйсан Утяшева отметилась в новой фотосессии
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