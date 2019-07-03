Кларе Новиковой пришлось съехать из квартиры в центре Москвы

Мужа Клары Новиковой, с которым она прожила больше трех десятилетий, не стало десять лет назад. Но семья у артистки большая, ее поддерживают дочь и зять, брат и племянница, также у нее есть трое внуков.

Старшему из внуков, Льву, уже исполнился 21 год, сейчас он готовится к выпуску из университета и собирается поступать в аспирантуру. По словам Клары, из-за молодого человека ей пришлось съехать из квартиры в центре Москвы, где она жила много лет. Как рассказала Новикова, отдать жилье ее убедила дочь Мария. Внуку жилплощадь нужнее, ведь он совсем вырос и должен начинать самостоятельную жизнь.

«Пришлось пойти навстречу, а самой переехать», – говорит юмористка.

Сейчас Клара Борисовна живет в Серебряном Бору. Она признается, что места здесь, конечно, очень красивые, но загородная жизнь – не для нее. По столице она очень скучает, часто вспоминая центр города – Красную площадь, церкви, улицы и театр «Современник». Заслуженная артистка надеется, что когда-нибудь вернется домой, пишет «СтарХит».

Впрочем, вдали от городской суеты звезда отечественной эстрады, кажется, только расцветает. Недавно ее впервые за долгое время видели на публике, на открытии Московского еврейского кинофестиваля, актриса выглядела свежей и похорошевшей, сообщал портал Teleprogramma.pro.