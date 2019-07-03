«Как больно»: Лопырева почтила память отца Николая Баскова

Народный артист России, эстрадный и оперный певец Николай Басков не скрывает: ему нелегко принять смерть одного из самых близких ему людей. Ранее стало известно, что на 69-м году жизни после продолжительной болезни скончался отец исполнителя — Виктор Владимирович.
На личной страничке в Instagram «Золотой голос России» обратился к верным почитателям, заявив, что едва ли удастся подобрать нужные слова для того, чтобы описать все то, что он ему пришлось испытать.
«Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты… Царствие небесное тебе мой горячо любимый папа! Наша с мамой любовь к тебе бессмертна», — добавил певец.
Бывшего возлюбленного в скорбные дни поддержала и модель Виктория Лопырева. Девушка выразила искренние соболезнования семье Николая Баскова, обратившись к артисту.
«Мы навсегда простились с Виктором Владимировичем. Уходит человек — уходит целая Вселенная. Как больно. Коля, Елена Николаевна (мама певца, — Прим. ред.), самые искренние соболезнования. Держитесь. Всегда с вами!! Пусть земля будет пухом», — отметила Виктория.
Даже после расставания Николай Басков сохранил дружеские отношения с экс-возлюбленной. В феврале модель впервые стала мамой. Она родила сына Марка Лео от предпринимателя Игоря Булатова.