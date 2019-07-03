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Глюк’oZa отказалась от макияжа на отдыхе в Испании

Певица с легкостью показала свою естественную красоту на новом фото.

Глюк’oZa отказалась от макияжа на отдыхе в Испании
Наталья Чистякова-Ионова. фото: globallookpress.com

Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюк’oZa, еще в конце зимы уехала в Испанию. Певица решила провести свободное время с семьей на курорте, но иногда по рабочим делам она возвращалась в Москву. 32-летняя девушка является мамой двоих дочерей: Лидии и Веры. Конечно, на отдыхе звезда не упустила возможности сделать ряд снимков в бикини. Иногда артистка показывала и своих подросших наследниц.

Несмотря на то, что Наталью часто подвергают критике за откровенные снимки или вызывающие наряды, она продолжает устраивать пикантные фотосессии. В свои 33 года девушка обладает стройно и подтянутой фигурой. Ранее она признавалась, что занимается йогой, но ни на каких диетах не сидит и порой балует себя фаст-фудом. «Нужно кушать хорошо, особенно дома. Дома должны быть самые полезные, самые хорошие продукты, так как в основном я кушаю дома», — отмечала певица. А вот продукты с содержанием лактозы Чистякова-Ионова не употребляет, так как на нее аллергия у ее младшей дочери.

Похоже, что такое питание благополучно сказывается на коже девушки. На днях она сделала селфи, когда загорала на испанском пляже. Артистка предстала в черном бикини и без макияжа. На ее лице не было ни одной морщинки, а кожа будто сияла. Поклонники пришли в восторг от внешности Натальи. «Какая же ты красивая, Наташа», «Без макияжа еще красивее», «Схуднула прям совсем. Натуль, ты там кушай давай», «Прям девчушечка», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Чистякова-Ионова не только отдыхает этим летом. Недавно певица показала видео с бэкстейджа новой съемки. Во время фотосессии она примерила розовую юбку и прозрачный черный бюстгальтер, подчеркнув свою фигуру.

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Глюк’oZa отказалась от макияжа на отдыхе в Испании
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