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57-летняя Сябитова призывает дочь стать многодетной мамой

Соведущая Ларисы Гузеевой в программе «Давай поженимся» считает, что ее наследница вполне могла бы родить троих детей.

57-летняя Сябитова призывает дочь стать многодетной мамой
Роза Сябитова (Фото: Globallookpress.com)

В недавнем интервью Teleprogramma.pro соведущая Ларисы Гузеевой в программе «Давай поженимся» на Первом канале — Роза Сябитова — высказалась о семейных традициях и женском предназначении. По словам телесвахи, она призывают свою 27-летнюю дочь Ксению стать многодетной мамой. Роза Раифовна не сомневается: именно появление ребенка может наполнить жизнь особым смыслом.

«А я дочке говорю: рожай троих! От многодетных матерей мужья не уходят. Когда много детей, мужчины зарабатывают и делами занимаются  - у них просто времени нет на развлечения вне семьи», — заверила бизнесвумен.

По словам Сябитовой, семья — это традиционная история для нашей страны. Правила, которые были определены еще нашими предками, работают и до сих пор. Соведущая Ларисы Гузеевой напомнила, что в мужском обществе женская успешность отождествляется с личной жизнью. Если девушка замужем и она стала матерью, значит все развивается по нужному сценарию.

«Наше предназначение - материнство. Конечно, сейчас такое время, когда можно и на карьере сосредоточиться. Круглый стол в родовом гнезде с детьми и внуками вам карьера организует?» — вопрошает Сябитова.

Ведущая шоу «Давай поженимся» отметила, что с наступлением зрелости, а потом и старости человек переосмысливает свою жизнь. Только одни будут стареть в окружении семьи, а другие никому не будут нужны, полагает телесваха.

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звездные детипрограмма "Давай поженимся"Роза Сябитовасваха Роза Сябитова

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57-летняя Сябитова призывает дочь стать многодетной мамой
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