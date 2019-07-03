57-летняя Сябитова призывает дочь стать многодетной мамой

Соведущая Ларисы Гузеевой в программе «Давай поженимся» считает, что ее наследница вполне могла бы родить троих детей.

В недавнем интервью Teleprogramma.pro соведущая Ларисы Гузеевой в программе «Давай поженимся» на Первом канале — Роза Сябитова — высказалась о семейных традициях и женском предназначении. По словам телесвахи, она призывают свою 27-летнюю дочь Ксению стать многодетной мамой. Роза Раифовна не сомневается: именно появление ребенка может наполнить жизнь особым смыслом.

«А я дочке говорю: рожай троих! От многодетных матерей мужья не уходят. Когда много детей, мужчины зарабатывают и делами занимаются - у них просто времени нет на развлечения вне семьи», — заверила бизнесвумен.

По словам Сябитовой, семья — это традиционная история для нашей страны. Правила, которые были определены еще нашими предками, работают и до сих пор. Соведущая Ларисы Гузеевой напомнила, что в мужском обществе женская успешность отождествляется с личной жизнью. Если девушка замужем и она стала матерью, значит все развивается по нужному сценарию.

«Наше предназначение - материнство. Конечно, сейчас такое время, когда можно и на карьере сосредоточиться. Круглый стол в родовом гнезде с детьми и внуками вам карьера организует?» — вопрошает Сябитова.

Ведущая шоу «Давай поженимся» отметила, что с наступлением зрелости, а потом и старости человек переосмысливает свою жизнь. Только одни будут стареть в окружении семьи, а другие никому не будут нужны, полагает телесваха.