Шэрон Стоун скупила десятки пар очков на шопинге в Беверли-Хиллз

Папарацци засняли 61-летнюю актрису во время прогулки по магазинам.

В 2001 году Шэрон Стоун потребовалась срочная операция из-за найденной в ее мозгу аневризмы. Болезнь подорвала здоровье одной из самых ярких звезд Голливуда, с тех пор актриса мало снимается в кино.

Но папарацци продолжают следить за каждым шагом знаменитости. Недавно 61-летнюю артистку засняли в Беверли-Хиллз, куда она приехала, чтобы пройтись по магазинам. Одета легендарная Шэрон была по-простому: в серую блузку с длинным рукавом, юбку до колен и черные ботинки.

Актриса направилась прямиком в салон оптики, где долго выбирала солнцезащитные очки. В частности, ей понравились очки с большими темными линзами в толстой пластиковой оправе и очки с линзами поменьше голубого оттенка.

Выбор оказался непростым, поэтому Стоун решила скупить десятки пар сразу. Как сообщает The Daily Mail, из салона она вышла с тремя кофрами, в каждом из которых помещается 12 пар очков.

В мае стало известно, что звезда «Основного инстинкта» все-таки снимется в кино. Шэрон исполнит роль в продолжении сериала HBO «Молодой папа» вместе с эпатажным музыкантом Мэрилином Мэнсоном.