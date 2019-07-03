Сати Казанова признала себя импульсивным человеком

36-летняя Сати Казанова в одном из недавних интервью призналась, что считает себя импульсивным человеком. При этом погружаться в особые спокойные состояния ей помогает медитация. Экс-солистка группы «Фабрики» уверена, что с течением жизни люди забывают о том, что любовь и благодарность — максимально естественные чувства и состояния.

«Нет ни одного существа в мире, которое не нуждалось бы в любви… Единственная часть нашего сознания, которая забывает об этом, — наш ум. Именно он начинает гоняться за славой, успехом, деньгами, властью», — приводит Hello! слова Сати Казановой.

Справиться с подобной расстановкой сил может медитация, которая «останавливает ум», снижает его активность и включает сердце.

«Я человек довольно импульсивный, пробовала разные варианты (о спорте и йоге. — Прим. ред.). Начинаю, но редко довожу до конца. Только в медитациях стабильна уже 8 лет», — подметила певица.

Напомним, что в 2017 году Сати Казанова вышла замуж за итальянца Стефано Тиоццо. После ухода из девичьего коллектива, в котором исполнительница пела вместе с Ириной Тоневой и Сашей Савельевой, артистка занялась сольным творчеством. К слову, Сати до сих пор поддерживает дружеские отношения с возлюбленной актера Кирилла Сафонова. Казанова признавалась, что подруга Савельева не рассказывала ей о своем интересном положении, скрывая беременность. Впрочем, если следовать правилам медитации, то самые интимные события и мысли должны оставаться в тишине, поэтому Казанова смогла понять и простить свою подругу.