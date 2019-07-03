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Ивакова и Ефремов вместе появились на свадьбе у Топалова

Актер и телеведущая перестали скрывать близкие отношения.

Ивакова и Ефремов вместе появились на свадьбе у Топалова
Фото: Instagram@efremovefremov, globallookpress.com

Слухи о том, что Маша Ивакова и Никита Ефремов встречаются, не утихают уже несколько месяцев. Накануне актер и звезда проекта «Орел и решка. Шопинг» вместе появились на свадьбе Влада Топалова и Регины Тодоренко.

Праздник прошел в Италии, в городе Сорренто, кадрами с мероприятия Мария поделилась в Instagram. На видео в «сториз» можно увидеть Никиту, гостей мероприятия и, конечно, главных виновников торжества.

«Мы сегодня собрались в Соренто не просто так. Мы приехали не просто отдыхать, а праздновать любовь Регины и Влада Топалова. Их сейчас не рядом, но есть другие люди», — сообщила Ивакова.

Фото: Instagram@maria_ivakova
Фото: Instagram@maria_ivakova

Отметим, одну из фотографий Марии разместил в своем блоге сам Ефремов, сопроводив публикацию смайликом-сердечком.

Наследник знаменитой актерской династии Ефремовых известен своими многочисленными романами. Он уже был женат, в 2014 году артист оформил брак с актрисой Яной Гладких, но уже через год супруги расстались. С 32-летней Машей Иваковой Никиту впервые увидели в мае, когда парочка появилась на футбольном матче на одном из стадионов столицы. Влюбленные не скрывали своих чувств, целуясь и обнимаясь на трибуне.

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Влад ТопаловМария ИваковаНикита ЕфремовРегина ТодоренкоРегина Тодоренко и Влад Топаловсвадьба

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Ивакова и Ефремов вместе появились на свадьбе у Топалова
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