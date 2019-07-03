ЗВЕЗДЫ

Наталья Сенчукова похвасталась успехами в учёбе сына-красавца

Василий Рыбин перешел на четвертый курс института.

Наталья Сенчукова похвасталась успехами в учёбе сына-красавца
Наталья Сенчукова похвасталась успехами сына/globallookpress.com

Певица Наталья Сенчукова в Instagram похвасталась успехами своего единственного сына. Василий Рыбин, который учится во МГИКе на режиссера театральных представлений, сдал сессию и перешел на четвертый курс. В этом году молодому человеку исполнилось 20 лет.

«Дорогой сынок! Мы с папой поздравляем тебя с переходом на четвертый курс института! Наслаждайся летом и отдыхом! Ты хорошо потрудился!» — заявила яркая исполнительница.

Между тем многие пользователи обратили внимание, что сын Натальи Сенчуковой очень красив. Некоторые даже слегка безрассудно сравнили его образ с Иисусом Христом. Молодому человеку подписчики Натальи Сенчуковой пожелали с успехом закончить учебу и реализовать все свои творческие планы.

Напомним, что сына Наталья Сенчукова родила в феврале 1999 года от известного музыканта, лидера группы «Дюна» Виктора Рыбина. Кстати, в этом году исполнительница со звёздным супругом не смогла отправиться на отдых в жаркие страны. Всему виной рак кожи, которым уже много лет страдают звезды. Солнечные лучи в большом количестве им противопоказаны.

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Василий РыбинВиктор РыбинНаталья Сенчукова

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Наталья Сенчукова похвасталась успехами в учёбе сына-красавца
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